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Giriş Tarihi: 16.4.2023 09:42

Avrupa’da asil bir altın daha!

Avrupa’da asil bir altın daha!

Antalya’daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda genel tasnifte şampiyon olan milli sporcu Adem Asil, halka finalinde de zafere ulaştı.

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil fırtınası esiyor… Hafta içinde erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanan milli sporcu, dün de erkekler halka aleti finalinde 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türk bayrağıyla tur atan 24 yaşındaki sporcu, büyük gurur yaşadığını belirterek, "Çok zor bir çalışmanın karşılığında altın aldım. Kendi ülkemde bunu başarmak benim için büyük mutluluk" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Mısır asıllı sporcuyu kutladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon bugün sona erecek.

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Avrupa’da asil bir altın daha!
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