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Giriş Tarihi: 17.4.2023 23:44

Milli halterciler, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

AA
Milli halterciler, Ermenistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular bugün 3 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 318 sporcunun katılmıyla başkent Erivan'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli halterciler podyuma çıktı.

Erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplam 301 kiloyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Kaan, silkmede ise 160 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Bu sıkletteki diğer milli sporcu Ferdi Hardal da silkmede 166 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde ederken, koparmada 135, toplamda 301 kiloluk dereceleriyle dördüncü oldu.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü günü sonunda madalya sayısı; 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7'ye ulaştı.

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Milli halterciler, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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