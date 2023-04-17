Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sıra geldi olimpiyata
Giriş Tarihi: 17.4.2023

Sıra geldi olimpiyata

Sıra geldi olimpiyata

Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda çifte altın alan Adem Asil hedefini açıkladı: “Olimpiyata hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli. Adım adım ilerliyoruz. Çok emek verdim, çalıştım ve bunu da herkese göstermek istedim.”

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif ile halka aletinde şampiyonluğa ulaşan Adem Asil, hedeflerini ve elde ettiği başarıyı anlattı. Milli sporcumuz, bu başarının kolay gelmediğini ve arkasında büyük emek olduğunu belirtti. 24 yaşındaki cimnastikçi, "Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaştım. Avrupa şampiyonu olmak benim için çok önemli. O an için çok çalıştım ve herkese göstermek istiyordum. Çünkü adım adım 2024 Paris Olimpiyatları'na ilerliyoruz.

ATLAMA MASASINDA 5. OLDU
Olimpiyata hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli bir şey. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum" dedi. Öte yandan dün organizasyonun son gününde üçüncü madalyası için ter döken Adem Asil, 14.349 puan alarak 5. basamakta kaldı.

SON 5 BÜYÜK TURNUVADA 11 MADALYA
2021 Avrupa Şampiyonası barfiks- bronz
2022 Avrupa Şampiyonası genel tasnif-bronz
2022 Avrupa Şampiyonası halka-gümüş
2022 Akdeniz Oyunları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz
2023 Avrupa Şampiyonası genel tasnif ve halka-altın
TOPLAM: 5 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 3 BRONZ

FERHAT ARICAN GÜMÜŞ GİBİ PARLADI
Antalya'da yapılan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan gümüş madalyaya uzanarak göğsümüzü kabarttı. Olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra 2 kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz, 14.900 puan toplayarak paralel bar branşında Avrupa ikincisi oldu. Arıcan daha önce Avrupa kariyerinde paralelde 4'üncü, bireysel toplamda ise 6. madalyasını aldı. Altını elde eden ise 15.166 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun oldu.

TÜRKLER'DEN MADALYA YAĞMURU
Milli sporcularımız dün madalyaları topladı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muammer Şahin, koparmada 112 kiloyla gümüş aldı. Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda küçük masa kulüplerde Doğukan Çorbacı ve Seğmen Özbaş altın elde etti. Kadınlar 3 bant bilardoda ise Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülsen Değener, Avrupa ikincisi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıra geldi olimpiyata
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA