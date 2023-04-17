Sıra geldi olimpiyata

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif ile halka aletinde şampiyonluğa ulaşan Adem Asil, hedeflerini ve elde ettiği başarıyı anlattı. Milli sporcumuz, bu başarının kolay gelmediğini ve arkasında büyük emek olduğunu belirtti. 24 yaşındaki cimnastikçi, "Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaştım.Çünkü adım adım 2024 Paris Olimpiyatları'na ilerliyoruz.Olimpiyata hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli bir şey. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.2021 Avrupa Şampiyonası barfiks- bronz2022 Avrupa Şampiyonası genel tasnif-bronz2022 Avrupa Şampiyonası halka-gümüş2022 Akdeniz Oyunları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz2023 Avrupa Şampiyonası genel tasnif ve halka-altınAntalya'da yapılan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan gümüş madalyaya uzanarak göğsümüzü kabarttı. Olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra 2 kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz, 14.900 puan toplayarak paralel bar branşında Avrupa ikincisi oldu. Arıcan daha önce Avrupa kariyerinde paralelde 4'üncü, bireysel toplamda ise 6. madalyasını aldı. Altını elde eden ise 15.166 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun oldu.Milli sporcularımız dün madalyaları topladı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 112 kiloyla gümüş aldı. Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda küçük masa kulüplerdeveKadınlar 3 bant bilardoda iseve, Avrupa ikincisi oldu.