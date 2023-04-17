Sıra geldi olimpiyata

Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda çifte altın alan Adem Asil hedefini açıkladı: “Olimpiyata hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli. Adım adım ilerliyoruz. Çok emek verdim, çalıştım ve bunu da herkese göstermek istedim.”
Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif ile halka aletinde şampiyonluğa ulaşan Adem Asil, hedeflerini ve elde ettiği başarıyı anlattı. Milli sporcumuz, bu başarının kolay gelmediğini ve arkasında büyük emek olduğunu belirtti. 24 yaşındaki cimnastikçi, "Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaştım. Avrupa şampiyonu olmakbenim için çok önemli. O aniçin çok çalıştım ve herkesegöstermek istiyordum. Çünkü adım adım 2024 Paris Olimpiyatları'na ilerliyoruz.
ATLAMA MASASINDA 5. OLDU
Olimpiyata hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli bir şey. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum" dedi. Öte yandan dün organizasyonun son günündeüçüncü madalyası için ter döken Adem Asil,14.349 puan alarak 5. basamakta kaldı.
SON 5 BÜYÜK TURNUVADA 11 MADALYA
2021 Avrupa Şampiyonası barfiks- bronz
2022 Avrupa Şampiyonası genel tasnif-bronz
2022 Avrupa Şampiyonası halka-gümüş
2022 Akdeniz Oyunları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz
2023 Avrupa Şampiyonası genel tasnif ve halka-altın TOPLAM: 5 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 3 BRONZ
FERHAT ARICANGÜMÜŞ GİBİ PARLADI
Antalya'da yapılan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan gümüş madalyaya uzanarak göğsümüzü kabarttı. Olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra 2 kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz, 14.900 puan toplayarak paralel bar branşında Avrupa ikincisi oldu. Arıcan daha önce Avrupa kariyerinde paralelde 4'üncü, bireysel toplamda ise 6. madalyasını aldı. Altını elde eden ise 15.166 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun oldu.
TÜRKLER'DEN MADALYAYAĞMURU
Milli sporcularımız dün madalyaları topladı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda MuammerŞahin, koparmada 112 kiloyla gümüş aldı. Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda küçük masa kulüplerde DoğukanÇorbacı ve Seğmen Özbaş altın eldeetti. Kadınlar 3 bant bilardoda ise GüzinMüjde Karakaşlı ve Gülsen Değener, Avrupa ikincisi oldu.