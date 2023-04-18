Bakan, şampiyonları Togg’la karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları İzmir'e gelişlerinde havalimanında karşıladı. Kasapoğlu, Türk sporunun her branşta zirveye koştuğunu belirterek, "Hepsinin alnındanöpüyorum. Artık sürdürülebilirbir başarı var. Bakanlık ve hükümetolarak Cumhurbaşkanımızınliderliğinde sporda destanyazmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, 2 altın madalyakazanan Adem Asil ve diğersporcularla Togg'a binerek havalimanındanayrıldı.