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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Bakan, şampiyonları Togg’la karşıladı

Bakan, şampiyonları Togg’la karşıladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları İzmir'e gelişlerinde havalimanında karşıladı. Kasapoğlu, Türk sporunun her branşta zirveye koştuğunu belirterek, "Hepsinin alnından öpüyorum. Artık sürdürülebilir bir başarı var. Bakanlık ve hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda destan yazmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, 2 altın madalya kazanan Adem Asil ve diğer sporcularla Togg'a binerek havalimanından ayrıldı.

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Bakan, şampiyonları Togg’la karşıladı
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