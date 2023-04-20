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Giriş Tarihi: 20.4.2023 15:40

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılamayacak!

AA
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık’a katılamayacak!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacağını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İspanya'nın başkenti Madrid'de 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını duyuran Nadal, "Başlangıçta 6-8 haftalık bir iyileşme süreci öngördük ancak şu an 14. haftadayız. Gerçek şu ki durum beklediğimiz gibi değil. Sakatlığım hala iyileşmedi ve turnuvalara katılabilmek için yeterli antrenmanı yapamıyorum. Maalesef bu yüzden kariyerimde önemli yer eden turnuvalardan Madrid Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılan 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık sebebiyle birçok turnuvada yer alamadı. Nadal, bu sezon Indian Wells ve Miami'deki turnuvaları kaçırdıktan sonra bir anlamda Fransa Açık'a hazırlık niteliği taşıyan toprak kort turnuvaları Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'den de çekilmek zorunda kaldı.

En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 22'şer şampiyonlukla dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile paylaşan Nadal, uzun süreli sakatlığı yüzünden tekler klasmanında 14. sıraya geriledi.

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılamayacak!
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