Yasemin’in 6. harikası

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerin ardından kadınlar da madalyaları toplamaya başladı. Serbest stil 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz karşısında yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ise yarı finalde İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı. 50 kilodaRekortmen sporcumuz Yasemin Adar, şampiyonluğun ardından "Çok çalıştım, bunun karşılığını aldığım için mutluyum. Yeni hedefim inşallah olimpiyatlarda altın almak. Bakanlığımıza, federasyon başkanımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan herkesten Allah razı olsun" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor müşavirliği görevine getirilen Yasemin "Gündüz çok güzel haberler aldım ve spor müşaviri oldum. Bu güzel haberi şampiyonlukla taçlandırdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.