Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!
Giriş Tarihi: 23.4.2023 20:43 Son Güncelleme: 23.4.2023 20:46

Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!

İHA
Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
HDP'li Tiryaki'den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir, burada tartışılacak bir şey yok...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA