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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Rıza Kayaalp: Devletime borcumu ödüyorum

Rıza Kayaalp: Devletime borcumu ödüyorum
Hırvatıstan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp'in de yer aldığı sporcular, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Verdiği sözü tuttuğunu söyleyen 33 yaşındaki güreşçi, "Karelin'in rekorunu egale ederek ülkeme büyük bir başarı kazandırdım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. İnşallah seneye rekorun tek sahibi olurum. Devletimiz bizi köyden aldı, devletin ekmeğini yedik. Bizden tek istediği altın madalyaydı. Bu vefanın karşılığını vermeye çalışıyorum" diye konuştu. Türkiye, turnuvayı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlamıştı.

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Rıza Kayaalp: Devletime borcumu ödüyorum
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