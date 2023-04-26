Rıza Kayaalp: Devletime borcumu ödüyorum

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp'in de yer aldığı sporcular, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Verdiği sözü tuttuğunu söyleyen 33 yaşındaki güreşçi,Bunun mutluluğu içerisindeyim. İnşallah seneye rekorun tek sahibi olurum.diye konuştu. Türkiye, turnuvayı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlamıştı.