Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum

Ermenistan'da düzenlenen ve seremonide Azerbaycan bayrağının yakılmasıyla büyük bir skandala imza atılan Avrupa Halter Şampiyonası'na Cansu Bektaş damgasını vurmuştu. 45 kiloda 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan milli sporcu, en büyük mutluluğunun Azerbaycanlı sporculara verdiği sözü tutmak olduğunu söyledi.
19 yaşındaki sporcu, "Erivan'a gittiğimdebiraz tedirgindik. Ancak sonraAzerbaycan Milli Takımı'ndaki arkadaşımdanbayraklarının yakıldığını veşampiyonadan gideceklerini öğrendim,çok üzüldük. Kendime güveniyordumve onlara, 'Size söz veriyorum, başaracağımve Erivan'da İstiklal Marşı'mızıokutacağım' dedim ve sonunda da sözümütuttum" ifadesini kullandı.
YARIŞTIKLARIMIN EN İYİSİYDİ MADALYALARINI
Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan ettiğini anlatan Cansu, "Sonra bizi orayadavet ettiler ve çok güzel ağırladılar,Azerbaycan'ı gezdik.Benim için çok anlamlıydı, engüzel yarışmamdı. Azerbaycanbayrağının yakılmasınınertesi günü İstiklal Marşı'nıErmenistan'da okutmak benimiçin çok onur ve gurur vericibir duyguydu" diye konuştu.
YENİ HEDEF OLİMPİYAT
En büyük hayalinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyen Cansu, "Şu an 45 kiloda yarışıyorum, 49 kiloya çıkmam gerekiyor bir an önce, siklet atlamam lazım. İnşallah olimpiyatta altın madalya kazanacağım" dedi