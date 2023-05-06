Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum
Giriş Tarihi: 6.5.2023

Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum

Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum

Azerbaycan bayrağının yakılmasından sonra Azeri arkadaşlarıma bir söz verdim. Ertesi gün İstiklal Marşı’nı Ermenistan’da okutmak benim için büyük bir onurdu”

Ermenistan'da düzenlenen ve seremonide Azerbaycan bayrağının yakılmasıyla büyük bir skandala imza atılan Avrupa Halter Şampiyonası'na Cansu Bektaş damgasını vurmuştu. 45 kiloda 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan milli sporcu, en büyük mutluluğunun Azerbaycanlı sporculara verdiği sözü tutmak olduğunu söyledi.



19 yaşındaki sporcu, "Erivan'a gittiğimde biraz tedirgindik. Ancak sonra Azerbaycan Milli Takımı'ndaki arkadaşımdan bayraklarının yakıldığını ve şampiyonadan gideceklerini öğrendim, çok üzüldük. Kendime güveniyordum ve onlara, 'Size söz veriyorum, başaracağım ve Erivan'da İstiklal Marşı'mızı okutacağım' dedim ve sonunda da sözümü tuttum" ifadesini kullandı.




YARIŞTIKLARIMIN EN İYİSİYDİ MADALYALARINI
Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan ettiğini anlatan Cansu, "Sonra bizi oraya davet ettiler ve çok güzel ağırladılar, Azerbaycan'ı gezdik. Benim için çok anlamlıydı, en güzel yarışmamdı. Azerbaycan bayrağının yakılmasının ertesi günü İstiklal Marşı'nı Ermenistan'da okutmak benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydu" diye konuştu.




YENİ HEDEF OLİMPİYAT
En büyük hayalinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyen Cansu, "Şu an 45 kiloda yarışıyorum, 49 kiloya çıkmam gerekiyor bir an önce, siklet atlamam lazım. İnşallah olimpiyatta altın madalya kazanacağım" dedi

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: Kapaktaki 'Hilal' detayı asıl amaçlarını ortaya çıkardı
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü seçimlere dikti
Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti
İBB fatura basmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız!
Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA