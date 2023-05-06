Azerbaycan’a verdiğim sözü tuttum

Ermenistan'da düzenlenen ve seremonide Azerbaycan bayrağının yakılmasıyla büyük bir skandala imza atılan Avrupa Halter Şampiyonası'na Cansu Bektaş damgasını vurmuştu. 45 kiloda 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan milli sporcu, en büyük mutluluğunun Azerbaycanlı sporculara verdiği sözü tutmak olduğunu söyledi.19 yaşındaki sporcu,ifadesini kullandı.Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e armağan ettiğini anlatan Cansu,diye konuştu.En büyük hayalinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyen Cansu, "Şu an 45 kiloda yarışıyorum, 49 kiloya çıkmam gerekiyor bir an önce, siklet atlamam lazım. İnşallah olimpiyatta altın madalya kazanacağım" dedi