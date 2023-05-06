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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Spor turu

Spor turu
TSYD-Petrol Ofisi ödülleri sahibini buldu
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TSYDPetrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. 'Yılın Milli Takımı' Golbol Kadın Milli Takımı, 'Kadın Sporcusu' Sevda Altunoluk (milli golbol oyuncusu), 'Erkek Sporcusu' Abdullah Öztürk (milli para masa tenisçi) seçildi. 'Yılın antrenörüne' Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü) layık görülürken 'Azim' ödülü Sevilay Öztürk (Milli para yüzücü) ve Sümeyye Boyacı'ya (milli para yüzücü) gitti. İşte diğer kazananlar: Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı, Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Korhan Yamaç (Para milli atıcı) Sağlık Kahraman Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun.

OKAY'A BÜYÜK ONUR: YILIN EN İYİ OYUNCUSU OLDU
İNGILTERE Championship'te mücadele eden West Bromwich Albion'ın forması giyen Okay Yokuşlu, takımda yılın oyuncusu seçildi. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla birlikte takımdaki oyuncuların oylaması ile sezonun en iyisi seçilen milli futbolcu için 'Öz güveni yüksek ve çok iyi bir futbolcu" sözleri kullanıldı. 28 yaşındaki ön libero bu sezon 37 maçta forma giyerken, 3 de gol attı.

LIONEL MESSI'DEN VİDEOLU ÖZÜRVİDEOLU ÖZÜR!
İZINSIZ olarak Suudi Arabistan'a giden ve PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi, özür diledi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum." Taraftarlar da Lionel Messi'ye tavrından dolayı büyük öfke kusmuştu.

MARADONA GÖRDÜN MÜ?
NAPOLI'NIN 33 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşması, ülke basınında manşetlere taşındı. Corriere dello Sport, "Napoli Şampiyon. Önünde diz çökün" derken, bu zaferin bir benzerinin olmadığı belirtildi. La Gazzetta dello Sport, "Napoli cennette" manşetiyle çıkarken, Tuttosport, "Maradona gördün mü?" başlığıyla, Napoli'nin Maradona'dan 33 yıl sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkati çekti.

OLİMPİYAT STADI'NDA FİNALE KADAR MAÇ YOK
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bu stadyumda 11 Mayıs'tan itibaren herhangi bir karşılaşma olmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.

GAZİANTEP FK DÖNÜŞ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
DEPREM nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, kırmızı-siyahlıların altyapısını ziyaret ederken, Gaziantep FK Başkanı Müslüm Özmen ile de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023- 2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı

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