Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TSYDPetrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. 'Yılın Milli Takımı''Kadın Sporcusu'(milli golbol oyuncusu), 'Erkek Sporcusu'(milli para masa tenisçi) seçildi. 'Yılın antrenörüne'(İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü) layık görülürken 'Azim' ödülü(Milli para yüzücü) ve'ya (milli para yüzücü) gitti. İşte diğer kazananlar: Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı, Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Korhan Yamaç (Para milli atıcı) Sağlık Kahraman Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun.Championship'te mücadele eden West Bromwich Albion'ın forması giyen Okay Yokuşlu, takımda yılın oyuncusu seçildi. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla birlikte takımdaki oyuncuların oylaması ile sezonun en iyisi seçilen milli futbolcu içinsözleri kullanıldı. 28 yaşındaki ön libero bu sezon 37 maçta forma giyerken, 3 de gol attı.olarak Suudi Arabistan'a giden ve PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi, özür diledi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum veTaraftarlar da Lionel Messi'ye tavrından dolayı büyük öfke kusmuştu.NAPOLI'NIN 33 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşması, ülke basınında manşetlere taşındı. Corriere dello Sport,derken, bu zaferin bir benzerinin olmadığı belirtildi. La Gazzetta dello Sport, "Napoli cennette" manşetiyle çıkarken, Tuttosport, "Maradona gördün mü?" başlığıyla, Napoli'nin Maradona'dan 33 yıl sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkati çekti.TÜRKIYE Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bu stadyumdaduyurdu. Yapılan açıklamada, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.DEPREM nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, kırmızı-siyahlıların altyapısını ziyaret ederken, Gaziantep FK Başkanı Müslüm Özmen ile de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023- 2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı