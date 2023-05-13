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Giriş Tarihi: 13.5.2023 17:52

MotoGP Fransa ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

AA
MotoGP Fransa ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

Sezonun 5. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,19 kilometrelik pistte düzenlendi.

Yarış boyunca istikrarlı bir performans sergileyen İspanyol sürücü Martin, bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

Red Bull KTM ekibinin Güney Afrikalı pilotu Brad Binder, sprint yarışında liderin 1.840 saniye gerisinde ikincilik elde etti. Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ise liderin 2.632 saniye ardında üçüncü oldu.

Sprintte 3. sıranın sahibi Bagnaia, 94 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 71 puanla Binder izledi.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 94 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 71

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 68

4. Jorge Martin (İspanya): 60

5. Luca Marini (İtalya): 54

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