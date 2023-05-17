Eczacıbaşı Dynavit, Süper Final için İtalya’ya gitti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İtalya'ya hareket etti. Eczacıbaşı Dynavit'te yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan kaptan Tijana Boskovic, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Süper Final'e gidiyoruz ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İki Türk takımının finalde olması tesadüf değil. VakıfBank ile final maçında karşı karşıya geleceğimiz için çok mutluyum" dedi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek ve iki Türk takımının karşı karşıya geleceği Süper Final 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak.