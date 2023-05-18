Eczacıbaşı’nın yıldızı Boskovic, SABAH Spor’a konuk oldu: İstanbul’a aşığım

EV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ndeAvrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan mücadele öncesi Eczacıbaşı'nın dünyaca ünlü yıldızıSüper Final'den, Türkiye kariyerine ve özel yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Sırp voleybolcunun sözleri: "İstanbul'u çok seviyorum, evim gibi. Bir şehri bu kadar sevmezseniz, 8 sene kalamazsınız.. Ondan çok etkileniyorum, duygulanıyorum. İstanbul'da gezilecek, görülecek çok yer var."Başarı denince akla sonuçlar ve kupalar geliyor. Herkes böyle düşünüyor.Bütün profesyonel sporcular hayatlarından ödün veriyor, fedakârlıklar yapıyor. Ama ben bunun için asla pişman değilim.Sadece kutlamalarda, üzgün ya da mutlu olduğumda, bütün ailem bir araya geldiğinde, onlarla beraber olamamak biraz üzücü. Her şeye rağmen iyi olduğum şeyi, severek yapmak beni çok mutlu ediyor. Bunun için şükrediyorum.""Türkiye'de en sevdiğim şeylerden birisi de yemek. Mercimek çorbasıyla farklı bir bağım var, çok lezzetli.Para harcama konusunda spesifik olarak bir şey diyemem ama ayakkabı almayı seviyorum.""NORMAL sezonu 26 maçta 26 galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. Namağlup gelmek büyük bir başarı ama finalde Fenerbahçe Opet'e kaybettiğimiz için de çok üzüldük. Şimdi en önemli bölüm hızla yaklaşıyor. Torino'da sezonun son maçını oynayacağız. Tabii ki, kazanıp kazanmayacağımızı bilmiyorum. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz ancak 6 aydır inanılmaz bir şekilde çalışıyoruz.Kariyerimde ilk defa finale çıkıyorum. Bu fırsatı takım olarak çok iyi kullanacağız. Ben de maça çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapacağım."Basketbol ve tenisi yakından takip ediyorum. Euroleague maçlarınını izliyorum. Novak Djokovic'ten dolayı tenise ayrı bir ilgim var. Onunla arkadaş değiliz ancak olimpiyatlarda tanışma fırsatım olmuştu.Hiçbir zaman birbirimizi yakalayamıyoruz ama umuyorum ki, bir gün onu yakından izleme imkânı bulacağım.Dünyanın 1 numarası sözünü hocam Ferhat Akbaş'tan duymak benim için çok özel. Takımda kaptanlık rolüm de var. Bunu da en iyi şekilde takım arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum, devam da edeceğim.Duygularım ilk günkü gibi. Eczacıbaşı'nda olmaktan dolayı çok mutluyum.Belki etrafıma yansıtmasam da diğer insanlardan ziyade kendimi en çok eleştiren kişi benim. Bunu sahaya yansıtmamam güzel ama benim için hiçbir zaman, hiçbir şey yeterli değil.Maça çıktığım andan itibaren, hatta 1 gün öncesinden en iyisini yapmak için mücadele ediyorum.