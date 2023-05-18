Eczacıbaşı’nın yıldızı Boskovic, SABAH Spor’a konuştu! "İstanbul’a aşığım"

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde cumartesi günü Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'la İtalya'nın Torino şehrinde karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan mücadele öncesi Eczacıbaşı'nın dünyaca ünlü yıldızı Tijana Boskovic; Süper Final'den, Türkiye kariyerine ve özel yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
İşte Sırp voleybolcunun sözleri: "İstanbul'u çok seviyorum, evim gibi. Bir şehri bu kadar sevmezseniz, 8 sene kalamazsınız. Beni en çok mutlu eden, iyi hissettiren şey, Avrupa'dan Asya'ya geçtiğimiz vapur yolculuğu. Ondan çok etkileniyorum, duygulanıyorum. İstanbul'da gezilecek, görülecek çok yer var. İstanbul'u 8 yılda gezmekle bitiremezsiniz."
"BAŞARI SADECE SONUÇLAR VE KUPA DEĞİL, KEYİF ALMAKTIR"
"Başarı denince akla sonuçlar ve kupalar geliyor. Herkes böyle düşünüyor. Ancak ben yaptığım işten keyif alırken de kendimi başarılı ve mutlu hissediyorum. Bütün profesyonel sporcular hayatlarından ödün veriyor, fedakârlıklar yapıyor. Ama ben bunun için asla pişman değilim. Bu yolu ben seçtim. Sadece kutlamalarda, üzgün ya da mutlu olduğumda, bütün ailem bir araya geldiğinde, onlarla beraber olamamak biraz üzücü. Her şeye rağmen iyi olduğum şeyi, severek yapmak beni çok mutlu ediyor. Bunun için şükrediyorum."
"MERCİMEK ÇORBASIYLA FARKLI BIR BAĞIM VAR"
"Türkiye'de en sevdiğim şeylerden birisi de yemek. Mercimek çorbasıyla farklı bir bağım var, çok lezzetli. Aynı zamanda Türk kahvaltıları için benim en sevdiğim, bitmesini istemediğim kültürel aktivite diyebilirim. Para harcama konusunda spesifik olarak bir şey diyemem ama ayakkabı almayı seviyorum."
"O KUPAYI ÇOK İSTIYORUM"
"Normal sezonu 26 maçta 26 galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. Namağlup gelmek büyük bir başarı ama finalde Fenerbahçe Opet'e kaybettiğimiz için de çok üzüldük. Şimdi en önemli bölüm hızla yaklaşıyor. Torino'da sezonun son maçını oynayacağız. Tabii ki, kazanıp kazanmayacağımızı bilmiyorum. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz ancak 6 aydır inanılmaz bir şekilde çalışıyoruz. Buralara kolay gelmedik. Benim hayalim de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak. Bunu çok istiyorum… Kariyerimde ilk defa finale çıkıyorum. Bu fırsatı takım olarak çok iyi kullanacağız. Ben de maça çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"BİR GÜN DJOKOVİC'İ YAKALAYACAĞIM!"
Basketbol ve tenisi yakından takip ediyorum. Euroleague maçlarınını izliyorum. Novak Djokovic'ten dolayı tenise ayrı bir ilgim var. Onunla arkadaş değiliz ancak olimpiyatlarda tanışma fırsatım olmuştu. İkimizin de kariyeri bitmeden bir Grand Slam'ini izlemek istiyorum. Hiçbir zaman birbirimizi yakalayamıyoruz ama umuyorum ki, bir gün onu yakından izleme imkânı bulacağım.
"DUYGULARIM İLK GÜNKÜ GİBİ"
Dünyanın 1 numarası sözünü hocam Ferhat Akbaş'tan duymak benim için çok özel. Takımda kaptanlık rolüm de var. Bunu da en iyi şekilde takım arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum, devam da edeceğim. Sırbistan'dan Türkiye'ye 2015'te geldim. Burada büyüdüm diyebilirim. Duygularım ilk günkü gibi. Eczacıbaşı'nda olmaktan dolayı çok mutluyum.
"BENİM İÇİN ASLA YETERLİ DEĞİL!"
Belki etrafıma yansıtmasam da diğer insanlardan ziyade kendimi en çok eleştiren kişi benim. Bunu sahaya yansıtmamam güzel ama benim için hiçbir zaman, hiçbir şey yeterli değil. Her zaman daha fazlasını, daha iyisini istiyorum. Maça çıktığım andan itibaren, hatta 1 gün öncesinden en iyisini yapmak için mücadele ediyorum.