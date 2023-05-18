Eczacıbaşı’nın yıldızı Boskovic, SABAH Spor’a konuştu! "İstanbul’a aşığım"

İşte Sırp voleybolcunun sözleri: "İstanbul'u çok seviyorum, evim gibi. Bir şehri bu kadar sevmezseniz, 8 sene kalamazsınız. Beni en çok mutlu eden, iyi hissettiren şey, Avrupa'dan Asya'ya geçtiğimiz vapur yolculuğu. Ondan çok etkileniyorum, duygulanıyorum. İstanbul'da gezilecek, görülecek çok yer var. İstanbul'u 8 yılda gezmekle bitiremezsiniz."



"BAŞARI SADECE SONUÇLAR VE KUPA DEĞİL, KEYİF ALMAKTIR"

"Başarı denince akla sonuçlar ve kupalar geliyor. Herkes böyle düşünüyor. Ancak ben yaptığım işten keyif alırken de kendimi başarılı ve mutlu hissediyorum. Bütün profesyonel sporcular hayatlarından ödün veriyor, fedakârlıklar yapıyor. Ama ben bunun için asla pişman değilim. Bu yolu ben seçtim. Sadece kutlamalarda, üzgün ya da mutlu olduğumda, bütün ailem bir araya geldiğinde, onlarla beraber olamamak biraz üzücü. Her şeye rağmen iyi olduğum şeyi, severek yapmak beni çok mutlu ediyor. Bunun için şükrediyorum."