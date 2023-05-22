6’ncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank’ta medya günü düzenlendi!

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki törene; VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sarı-siyahlı takımın Avrupa şampiyonu oyuncuları katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Abdi Serdar Üstünsalih, "Uzun, yorucu ve zor bir sezonu daha geride bıraktık. Güzel anlarımız da oldu, üzüldüğümüz günler de yaşadık. İnişli çıkışlı bir yolculuktu. Her şeyin sonunda takımımız bize, yine çok güçlü duygular yaşattı ve müzemize iki yeni kupa daha kazandırdı. Rekorlarımızı ve yıldız sayımızı geliştirdik" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşının kutladığı 2023 senesinde Avrupa'da Türk finali oynanmış olmasının önemine vurgu yapan Üstünsalih, "Atatürk'ün kızları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün sonra, Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktı. Bu Türk voleybolu ve tüm ülke için büyük bir gururdu. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınının, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu sene bunu başarması, gururumuzu katbekat artırdı. Torino'ya kupanın her halükarda Türkiye'ye geleceğini bilerek gitmek çok güzel bir histi. Umarım bu duyguyu her sezon yaşarız" şeklinde konuştu.

NESLİHAN DEMİR GÜLER: ÇOK ZOR BİR SEZONU HARİKA NOKTALADIK

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise, "Çok zor bir sezonu harika bir şekilde noktaladık. Bu takım ve kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

GIOVANNI GUIDETTI: ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

VakıfBank Spor Kulübü Başantrenörü Giovanni Guidetti de, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. En çok da çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmedikleri için çok mutluyum. Zor bir sezondu. Hepimiz zor şeyler yaşadık ama bu zorlukları çok güçlü şekilde atlattılar ve bizi çok mutlu ettiler" ifadelerini kullandı.

TAKIM KAPTANI GABİ GUİMARAES: EN BÜYÜK HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Takım Kaptanı Gabi Guimaraes ise, "Çok gururlu ve mutluyum. Sezon boyunca çok iyi çalıştık ve sonunda da en büyük hedefimiz olan kupaya ulaştık" dedi.

KUPA KOLEKSİYONCUSU VAKIFBANK

VakıfBank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile 36. sezonunda 38. kupasını kazanmış oldu. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank böylece müzesine 12. uluslararası kupasını ekledi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinde 4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ise 6 zafer ile dünyada bu turnuvalarda en çok zafere ulaşan ekip konumunda.