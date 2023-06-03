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Giriş Tarihi: 4.6.2023 01:31

24 Erzincanspor 1.Lig'e göz kırptı

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
24 Erzincanspor 1.Lig’e göz kırptı

Kırmızı siyahlılar Amedspor'un ardından Esenler Erokspor'u penaltılarla saf dışı bırakmayı başardı.

Türkiye 2. Lig Beyaz grupta play-off finallerinde fırtına gibi esen Anagold 24 Erzincanspor, yarı final ikinci maçında İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen maçın normal süresinde 2-1 Esenler üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçı Erzincanspor kendi sahasında 2-1 kazandığı için karşılaşma uzatmalara gitti.

Maçta uzatma devrelerinde iki takım da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. 120 dakikanın sonunda skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

HER ŞEY BİTTİ DERKEN HAYRULLAH SAHNEYE ÇIKTI

Penaltı atışlarında ilk olarak 24 Erzincanspor futbolcusu Sefa atışı kullandı ancak top dışarı gitti. Esenler Erok ise Sertaç ile penaltıyı gole çevirdi. İkinci penaltılarda ise 24 Erzincansporlu Mete topu yine dışarı atınca bir anda umutlar tükenmeye başladı. Esenler ise ikinci penaltıdan da yararlanmayı başardı ve 24 Erzincanspor bir anda 2-0 geriye düştü. Bu andan itibaren 24 Erzincanspor kalecisi Hayrullah Mert Akyüz sahneye çıktı ve peş peşe iki penaltı kurtardı. Beşinci penaltılar sonucu skor 3-3 oldu.

Altıncı penaltıyı Burak Aydın gole çevirdi ve Esenler Erok son penaltıyı kaçırınca 24 Erzincanspor Beyaz grupta adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlılar finalde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

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24 Erzincanspor 1.Lig'e göz kırptı
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