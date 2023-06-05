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Giriş Tarihi: 5.6.2023 15:04

Erzincanlı Milli sporcular Almanya’da şampiyon oldular

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincanlı Milli sporcular Almanya’da şampiyon oldular

30 Mayıs-3 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn şehrinde yapılan 54 ülkenin katıldığı Yonex Bonn uluslararası 2023 Badminton Olimpiyat puan kota turnuvasında Erzincanlı sporcular şampiyon oldu.

Almanya'nın Bonn şehrinde yapılan Yonex Bonn uluslararası 2023 Badminton Olimpiyat puan kota turnuvasında çift bayanlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlı Can İnci tüm maçlarını set vermeden kazanarak şampiyon oldular.

Bengisu Erçetin ve Nazlı Can İnci çifti ilk olarak Hollanda ekibini 2-0, Malezya'yı 2-0, İspanya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Taipei 2-0 Yenerek Turnuvayı hiç bir ülkeye set vermeden şampiyon olarak bitirerek Olimpiyatlara bir adım daha yaklaştılar.

Erzincanlı sporcuların bu başarıları şehirde büyük coşku uyandırırken, sporcular çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ve hedefleri olan olimpiyatlara mutlaka katılacaklarını söylediler.

Milli takım hocası olarak görev alan Murat Sönmez, "Avrupa'nın göbeğinde yapılan 54 ülkenin katıldığı bu turnuvada Erzincanlı milli sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek birinci olmaları ve altın madalya almaları gerçekten gurur verici. Uğur Erçetin hocam ile uzun yıllardır birlikte çalıştığımız sporcularımızın verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak A Milli Takımında ülkemize madalyalar kazandırmaları bizi hem gururlandırmış hem de gelecek için daha da umutlandırmıştır. Erzincan Gençlik Spor ve İl Müdürlüğünün her türlü desteğiyle sürdürdüğümüz çalışmalar sporcularımızın kulüplerinin katkılarıyla da başarılarımız her geçen gün daha ileri noktalara gelmektedir. İnşallah bu kızlarımız Olimpiyat kotası olarak olimpiyatlarda da Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" şeklinde konuştu.

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Erzincanlı Milli sporcular Almanya’da şampiyon oldular
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