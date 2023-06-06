Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı
Giriş Tarihi: 6.6.2023 14:34

Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı

AA
Iga Swiatek, Fransa Açık’ta çeyrek finale kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı. Tek kadınlarda, turnuvada 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan Polonyalı Swiatek, dünya 66 numarası Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Sağlık sorunu yaşayan Tsurenko, ilk sette 5-1 gerideyken oyuna devam edemedi ve Swiatek, adını son 8 arasına yazdırdı.

Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenen 6 numaralı seri başı 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff ise çeyrek finalde Swiatek ile karşılaşacak. Tek erkeklerde Casper Ruud'un ardından Danimarkalı Holger Rune, Alman Alexander Zverev ve Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, çeyrek final vizesi alan tenisçiler oldu.

6 numaralı seri başı Rune, 3 saat 59 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 23 numaralı seri başı Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek üst turda Ruud ile eşleşti. Turnuvanın 2021 ve 2022 yarı finalisti 22 numaralı seri başı Zverev ise 28 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) mağlup etti.

Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise 27 numaralı seri başı Japon Yoshihito Nishioka'yı 3-0'lık (7-6, 6-0, 6-1) skorla geçerek üst turda Zverev'in rakibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Sakın okumayın
Erdoğan okulunun yeni kabinesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA