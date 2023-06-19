Haber hattı

Almanya Grand Prix'sindezirve 19'luk Öncü'nün
MILLI motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Almanya Grand Prix'sinde birincilik kürsüsüneçıkarak ülkemizi gururlandırdı. Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull KTM Ajo takımının 19 yaşındaki pilotu, son virajda Japon Ayumu Sasaki'yi geçerek zafere ulaştı. Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Öncü, damalı bayrağıgördüğü yarışta pilotlar genelklasmanında 78 puanla 5'incisıraya kadar yükseldi. Bir sonraki etap, 25 Haziran Pazar günü Hollanda'da koşulacak.
Guliyev'den sezonunen iyi derecesi: 20.86
33 yaşındaki milli atletimiz Ramil Guliyev, Avusturya'da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Graz kentinde düzenlenen Horst Mandl Memorial 2023 yarışmasında piste çıkan Guliyev, erkekler200 metrede20.86'lık derecesiyleüçüncü oldu. Milli sporcu, böylelikle bu sezonki en iyi zamanlamasına imzasını attı. Yarışmayı Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63 ile birinci tamamladı.
İran kulübü İstiklal'denErsun Yanal'a teklif
İSMI Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'a flaş bir teklif geldi. İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal, 61 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. İran Pro Lig'de şampiyonluğu Persepolis'e kaptıran ve sezonu 3. sırada bitiren İstiklal'in başkanı Mostafa Ajorlu, zoomüzerinden tecrübeli çalıştırıcıyı arayarakteklifini iletti. Bu ilgi için teşekkür eden Yanal, düşünmek için süre istedi.
İşitme Engelli Kadın MilliTakımı çeyrek finalde!
İŞITME Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı. Avrupa şampiyonluğu vedünya ikinciliği bulunan Ay-Yıldızlılar, ilk maçında İtalya'ya yenilirken daha sonra Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup etti. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, çeyrek finalde bugün ev sahibiYunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ı yenen İspanyaUluslar Ligi şampiyonu oldu UEFA Uluslar Ligi'nin finalinde İspanya, Hırvatistan'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü dengeli geçen, az sayıda pozisyonun yaşandığı karşılaşmada 0-0'lık eşitlik bozulmayıncapenaltılara gidildi. Matadorlar, atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurup ipi göğüsledi. Böylece Portekiz ile Fransa'nın ardından organizasyonun üçüncü kupasını İspanya almış oldu. Penaltılarda Hırvatistan adınaMajer ve Petkovic, İspanya'dan da Laporte atışlarını gole çeviremedi.