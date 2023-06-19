Haber hattı

MILLI motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Almanya Grand Prix'sindeSachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull KTM Ajo takımının 19 yaşındaki pilotu, son virajda Japon Ayumu Sasaki'yi geçerek zafere ulaştı. Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti.Bir sonraki etap, 25 Haziran Pazar günü Hollanda'da koşulacak.33 yaşındaki milli atletimiz Ramil Guliyev, Avusturya'da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Graz kentinde düzenlenen Horst Mandl Memorial 2023 yarışmasında piste çıkanMilli sporcu, böylelikle bu sezonki en iyi zamanlamasına imzasını attı. Yarışmayı Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63 ile birinci tamamladı.İSMI Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'a flaş bir teklif geldi. İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal, 61 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. İran Pro Lig'de şampiyonluğu Persepolis'e kaptıran ve sezonu 3. sırada bitirenBu ilgi için teşekkür eden Yanal, düşünmek için süre istedi.İŞITME Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı.bulunan Ay-Yıldızlılar, ilk maçında İtalya'ya yenilirken daha sonra Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup etti. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, çeyrek finaldekarşı karşıya gelecek.Uluslar Ligi'nin finalinde İspanya, Hırvatistan'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü dengeli geçen, az sayıda pozisyonun yaşandığı karşılaşmadaMatadorlar, atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurup ipi göğüsledi. Böylece Portekiz ile Fransa'nın ardından organizasyonun üçüncü kupasını İspanya almış oldu.İspanya'dan da Laporte atışlarını gole çeviremedi.