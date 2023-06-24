3. Avrupa Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında Türkiye’den gümüş madalya

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında 10 metre havalı tabancada milli takımı İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Selimzade üçlüsü oluşturdu.

İlk elemeyi 2'nci, diğer elemeyi de 1'inci sırada tamamlayan Türkiye, finalde Almanya'yla eşleşti. Milli takım, finalde başa baş giden müsabakada Almanya'ya 16-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Atıcılıkta İsmail Keleş'in elde ettiği altın madalyanın ardından Türkiye'nin ikinci başarısı, 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında kazanılmış oldu.

İBRAHİM GÜNDÜZ-SİBEL ALTINKAYA ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde elendi. Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleştirilen karışık çiftler müsabakalarının çeyrek finalinde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ekibi, Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisiyle karşılaştı. Rakibine 3-1 yenilen ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

11 MİLLİ ESKRİMCİ PİSTE ÇIKACAK

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 11 milli eskrimci piste çıkacak. Eskrim karşılaşmaları yarın Krakow kentindeki Tauron Arena'da başlayacak. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 25-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eskrim karşılaşmalarında 11 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek. Tauron Arena'da yarınki eskrim karşılaşmalarında erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım; 26 Haziran Pazartesi günü ise kadınlar epede Aleyna Ertürk ve erkekler flörede Alp Eyüpoğlu mücadele edecek. Oyunlarda 27 Haziran Salı günü erkekler epede Halis Efe Elibol, kadınlar kılıçta Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Iryna Shchukla bireyselde piste çıkacak.

Öte yandan milliler, kılıç branşında takım müsabakalarında da ter dökecek. 28 Haziran Çarşamba günü Erkekler Kılıç Milli Takımı, 30 Haziran'da ise Kadınlar Kılıç Milli Takımı madalya arayacak.

KANO DURGUNSUDA MAÇLARI BİTTİ

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşının son günü iki kategoride Türk sporcular mücadele etti. Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleştirilen kano durgunsu müsabakalarında, kadınlar kayak 500 metre B finalinde Hilal Avcı 8. oldu. Milli sporcu, tüm sporcuların yer aldığı sıralamada ise 17. olarak yarışı bitirdi. Karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı-Hilal Avcı ikilisinin temsil ettiği Türkiye, B finalinde 9'uncu, toplamda ise 18'inci olarak şampiyonayı tamamladı. Kano durgunsu müsabakaları bugün sona erdi.