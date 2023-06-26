Altın lig’de şampiyon Türkiye

023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız şampiyonluğa uzandı.oynanan final müsabakasında Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez bu organizasyonda zaferini ilan etti. Üst üste iki kez şampiyon olan ve geçen sene Çekya'ya finalde yenilip unvanını yitiren Filenin Efeleri, dün de kötü başladı ve ilk seti 25-14 kaybetti.Ukrayna 25-22'lik 4. sette cevap verip durumu 2-2'ye getirdi.Tie-break'i ise 15-6 alan Efeler, mutlu sona ulaştı.Ekibimiz, finale kaldığı için 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.