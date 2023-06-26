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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Altın lig’de şampiyon Türkiye

Altın lig’de şampiyon Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna’yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız şampiyonluğa uzandı. Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan final müsabakasında Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez bu organizasyonda zaferini ilan etti. Üst üste iki kez şampiyon olan ve geçen sene Çekya'ya finalde yenilip unvanını yitiren Filenin Efeleri, dün de kötü başladı ve ilk seti 25-14 kaybetti. Daha sonra 25-22 ve 26-24 ile 2-1 öne geçen Türkiye'ye, Ukrayna 25-22'lik 4. sette cevap verip durumu 2-2'ye getirdi.

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Tie-break'i ise 15-6 alan Efeler, mutlu sona ulaştı. Kaan Gürbüz 19, Efe Bayram da 15 sayılık performans sergiledi. Ekibimiz, finale kaldığı için 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

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