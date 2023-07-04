Avrupa’ya damga vurduk rekoru kırdık

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda fırtına gibi esen Türkiye, 103 kadın, 90 erkek sporcuyla mücadele ettiği 19 farklı branşta 9 altın, 9 gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı ve oyunları kendi madalya rekoruyla bitirdi. Daha önce 2015'te Azerbaycan'da 29 madalya alan milliler, 2019'da Belarus'ta ise 15 madalya kazanmıştı. 12 gün süren organizasyonda her gün kürsüye çıkan Ay-Yıldızlı sporcular, Avrupa Oyunları'nda ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. 49 ülke arasından 9. olan Türkiye'de 9 altın madalyanın 7'sini kadın sporcular aldı. 38 madalyanın ise 21'i Türk kadın sporculardan geldi.Olimpiyat madalyalı boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Polonya'ya damga vurdu. 2020 Tokyo'da altın alan ve dünya şampiyonluğunu tekrarlayan Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda altın aldı. Tokyo'da gümüş kazanan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları olan Çakıroğlu da Polonya'da şampiyon oldu.Türkiye altın madalyada da oyunlardaki kendi rekorunu kırdı. Daha önce Azerbaycan'da 6, Belarus'ta da 2 altın madalya alan Milliler, bu rakamın toplamını Polonya'da geçmeyi başardı. Türkiye, 9 kez kürsüde zirveyi görerek önceki iki oyunların toplamından da fazla altın kazandı.Polonya'da, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 10 disiplinde kota verildi. Türkiye, boksta 6, atıcılıkta 1 olmak üzere toplam 7 kota aldı. Boksta Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, Paris kotası ald.ı Atıcılıkta İsmail Keleş, 10 metre havalı tabancada Paris biletni i kaptı.