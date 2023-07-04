Haber turu

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Giriş Tarihi: 4.7.2023

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Chelsea'nin yeni hocası Mauricio Pochettino
Geçen sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Chelsea, yeni teknik direktörünü buldu. Londra ekibi, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı. Deneyimli çalıştırıcı ile 3 yıllık imza atıldığı bildirildi. Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış ve 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız kulübü ile yolları ayırmıştı.

Liverpool'lu Firmino da Suudi Arabistan'a gidiyor
LIVERPOOL macerasını sezonun sona ermesiyle birlikte noktalayan Roberto Firmino, Suudi Arabistan modasına uyuyor. Brezilyalı oyuncu, Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile 2026 yılına kadar anlaştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Firmino, Chelsea'den Edouard Mendy'nin ardından Al Ahli'nin bu yaz yaptığı ikinci önemli transfer olacak.

A.Hatayspor, Sırp yıldız Maksimovic'i transfer etti
SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Napoli forması giyen Sırp savunmacı Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada ''Daha önce Kızılyıldız, Genoa, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen tecrübeli stoper Nikola Maksimovic'le anlaştık. Kulübümüze 2 yıllık imza atmıştır, Hatayspor'a ve camiamıza hayırlı olsun'' ifadeleri kullanıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Genoa formasıyla Serie A'da 14 karşılaşmada forma giydi.

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