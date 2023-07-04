Haber turu

sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Chelsea, yeni teknik direktörünü buldu. Londra ekibi, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı.Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış ve 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız kulübü ile yolları ayırmıştı.macerasını sezonun sona ermesiyle birlikte noktalayan Roberto Firmino, Suudi Arabistan modasına uyuyor.31 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Firmino, Chelsea'den Edouard Mendy'nin ardından Al Ahli'nin bu yaz yaptığı ikinci önemli transfer olacak.Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Napoli forması giyen Sırp savunmacı'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada ''Daha önce Kızılyıldız, Genoa, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen tecrübeli stoper Nikola Maksimovic'le anlaştık. Kulübümüze 2 yıllık imza atmıştır, Hatayspor'a ve camiamıza hayırlı olsun'' ifadeleri kullanıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Genoa formasıyla Serie A'da 14 karşılaşmada forma giydi.