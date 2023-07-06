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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Kırkpınar benim yılım olacak

Kırkpınar benim yılım olacak
Yağlı güreşin olimpiyatı olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, pehlivanları 662'nci kez buluşturacak. Yarın başlayacak ve başpehlivanın 9 Temmuz Pazar günü belirleneceği organizasyonda geçtiğimiz yıl şampiyon olan Cengizhan Şimşek, yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle unvanı alınarak 2022 yılı başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş, sezona iyi başlayamadığını belirtti. Ancak bunun moralsizliğini giderdiğini söyleyen 26 yaşındaki sporcu, "Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Güreşin içine doğduk. Dedem ve babam da güreşmiş ama başpehlivan olmak bana nasip oldu. Ailecek bu spora hizmet ediyoruz, hayatımızı güreşe adadık. En genç başpehlivan benim. Yaşımız daha genç, inşallah nice başarılar olur. Bu sene Kırkpınar, gençlerin yılı olacak" ifadelerini kullandı.

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Kırkpınar benim yılım olacak
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