Kırkpınar benim yılım olacak

güreşin olimpiyatı olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, pehlivanları 662'nci kez buluşturacak. Yarın başlayacak ve başpehlivanın 9 Temmuz Pazar günü belirleneceği organizasyonda geçtiğimiz yıl şampiyon olan Cengizhan Şimşek, yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle unvanı alınarakAncak bunun moralsizliğini giderdiğini söyleyen 26 yaşındaki sporcu, "Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Güreşin içine doğduk. Dedem ve babam da güreşmiş ama başpehlivan olmak bana nasip oldu. Ailecek bu spora hizmet ediyoruz, hayatımızı güreşe adadık.ifadelerini kullandı.