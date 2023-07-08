Tepki çeken değişiklik! Diyarbekirspor isim değişikliğine gidiyor

TFF 2'nci Lig'te mücadele eden Diyarbekirspor'un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini alacağı iddia edildi. Ayrıca kulübün ambleminin de değiştirileceği iddia edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ DEĞİL

1977 yılında "Tarım Doğanspor" olarak kurulan takımın adı 1986 yılında "Beşyüzevlerspor" olarak değiştirildi.

2010 yılında kulübün ismi "Yeni Diyarbakırspor" olarak, renkleri ise Diyarbakırspor'un renkleri olan Yeşil-Kırmızı'ya dönüştürüldü.

Sonrasında ise 2015 yılına kadar "Yeni Diyarbakırspor" olan kulübün ismi "Diyarbekirspor" olarak değiştirilmişti. Şimdi ise Diyarbekirspor adının "Mezopotamya" olacağı iddia ediliyor.

MARKA TESCİLİ YAPILDI

Aydınlık'ın haberine göre; Diyarbekirspor adının Mezopotamya olarak değiştirilmesine yönelik iddialara ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda Türk Patent Kurumu'nda Mezopotamya Futbol Spor Kulübü adına tescil edilmiş bir amblem ve marka olduğuna ulaşıldı.

TFF'NİN RESMİ SİTESİNDE YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun resmi internet sitesinde de "Mezopotamya Spor Faaliyetleri ve Yatırımları A.Ş." adından bir spor kulübünün kurulduğunun tespit edilmesi, Diyarbekirspor'un adının Mezopotamya olarak değiştirileceğine yönelik iddiaları kuvvetlendirdi.

DİYARBEKİRSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Diyarbekirspor'un adının Mezopotamya olarak değiştirileceğine yönelik iddialara karşı Diyabekirspor'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Diyarbekirspor'un resmi sosyal medya hesaplarında da herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbekirspor ilerleyen günlerde resmi açıklama yapabilir.

AMBLEMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Diyarbekirspor'un isim değiştirerek Mezopotamya Spor adını alması sonucunda amblem değişikliğine gideceği gelen bilgiler arasında. Söz konusu amblem değişikliği sonucunda, Mezopotamya Spor'un ambleminin Ermanistan arması ile benzerliği ise tepki çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Mezopotamya Spor'un amblemi ile Ermenistan armasının benzerliği ise Diyarbekirspor taraflarının yoğun tepkisini çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "Ermenistan armasının kopyası" yorumları dikkat çekti.