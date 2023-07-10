662’nci Kırkpınar başpehlivanı Zeybek: Gece heyecandan uyuyamadım

"HEYECANDAN GECE UYUYAMADIM"

Şampiyonluğunun bir başlangıç olduğunu belirten Yusuf Can Zeybek, "Tabii bu bir başlangıç oldu bizim için. Bu burada kalmayacak. Önümüzdeki hedeflere inşallah daha mutlu ve daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz biraz yaşanır misali bu iş. Zaten gece uyuyamadık sevinçten. Sabaha kadar uyumadım. Uyumuşsam iki saat falan anca uyumuşumdur. Bir gün önce de aynı maçın heyecanıyla 3-4 saat anca uyumuşumdur. Şimdi artık yavaş yavaş başlıyor kemerin ciddiyeti, heyecanı... İnşallah çok güzel gidecek" diye konuştu.

"HEDEFİM HER ZAMAN KIRKPINAR'DI"

Kış aylarından bu yana çok çalıştığını ifade eden Zeybek, "Çok çalıştık, kıştan beri emek verdik. Sezon başı biraz kötü girdim ama hedefim benim her zaman Kırkpınar'dı; 'Ben Kırkpınar'da birinci olacağım' dedim. Sezonun başı biraz kötü girdik ama Kırkpınar'la başarımızı süsledik. İnşallah daha da çok çalışacağız ve daha da çok başarılar elde edeceğiz" şeklinde konuştu.