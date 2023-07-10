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Giriş Tarihi: 10.7.2023 09:55

Wimbledon'da Iga Swiatek son 8'e kaldı

Wimbledon’da Iga Swiatek son 8’e kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda dünyanın 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek çeyrek finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda dünyanın 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 7. gününde, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen bazı 3. tur maçlarının yanı sıra 4. tur müsabakaları da yapıldı.

Tek kadınlarda, 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 3 saat 2 dakika süren zorlu mücadelenin ardından 14 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ilk kez bu turnuvada son 8'e kaldı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek turnuva kariyerinde ilk kez çeyrek finale kaldı. Pegula, bu turda vatandaşı Marie Bouzkova'yı 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) yenen Çek Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

Turnuvaya özel davetiyeyle katılan Ukraynalı Elina Svitolina, 19 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

Henüz 16 yaşındaki genç yetenek Rus Mirra Andreeva, turnuvadaki sürpriz çıkışını sürdürdü. Dünya 102 numarası Andreeva, vatandaşı 22 numaralı seribaşı Anastasia Potapova'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü tura adını yazdırdı.

- Djokovic'in önde götürdüğü maç, yarıda kaldı

Tek erkeklerde, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Novak Djokovic ile 17 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz arasındaki mücadele, Wimbledon'da yer saatle 23.00'ün ardından maç yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

36 yaşındaki Sırp tenisçi, oyun durdurulmadan önce ilk iki seti tie-break'ler sonucu 7-6 kazanarak mücadelede 2-0 öne geçti ve çeyrek finale kalma adına önemli avantaj yakaladı.

7 numaralı seribaşı Andrey Rublev, Kazak Alexander Bublik'i 3-2 (7-5, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4) yenerek kariyerinde ilk kez bu turnuvada son 8 tenisçi arasına kaldı. Rus tenisçi, üst turda Djokovic-Hurkacz eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı Jannik Sinner ise Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) mağlup ederek geçen yılın ardından ikinci kez bu turnuvada çeyrek finale yükseldi. İtalyan tenisçi, Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-1 mağlup eden Rus Roman Safiullin ile bu turda eşleşti.

Üçüncü tur maçında da 21 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, 10 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe'yu 3-0 yenerek (6-2, 6-3, 6-2) sürprize imza attı.

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Wimbledon'da Iga Swiatek son 8'e kaldı
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