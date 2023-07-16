SON DAKİKA | Wimbledon’da şampiyon belli oldu!

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.