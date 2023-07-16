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Giriş Tarihi: 16.7.2023 21:03 Son Güncelleme: 16.7.2023 21:16

SON DAKİKA | Wimbledon'da şampiyon belli oldu!

SON DAKİKA | Wimbledon’da şampiyon belli oldu!

Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde Carlos Alcaraz, final setine uzayan maçta Novak Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.

Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.

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SON DAKİKA | Wimbledon'da şampiyon belli oldu!
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