REAL Madrid'e transfer olan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, Soccer Champions Tour'da görücüye çıkıyor. Teknik direktörü Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampındaki ilk sınavınıArda, turnuvada 'El Clasico' fırsatı da yakalayacak. Eflatun-beyazlılar, 30 Temmuz Pazar günü de 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.ABDI İbrahim'in ana sponsorluğunu üstlendiği rekortmen milli yüzücüler Merve Tuncel ve Emre Sakcı Türkiye'nin bir kez daha göğsünü kabarttı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndakez Avrupa şampiyonu olurken 800 metre serbestte yine altın madalyaya uzandı. 400 metrede ise gümüş madalya kazandı. Sakcı, Slovenya'daki 47'nci International Swimming Championships'tebirincilik, 100 metre serbestte ikinciliğe ulaştı. Böylece rekortmen yüzücüler toplamda 7 madalya kazanmış olduBAŞAKŞEHIR, flaş bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Alman ekibi Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvetle üç yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.FENERBAHÇE'DE kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden 2 sezon önce Napoli'ye transfer olanGeçen sezon İtalya'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki başarılı stoper,