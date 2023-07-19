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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Spor turu

Spor turu
Arda için alarmlar kurulsun
REAL Madrid'e transfer olan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, Soccer Champions Tour'da görücüye çıkıyor. Teknik direktörü Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampındaki ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Mücadele 24 Temmuz Pazartesi TSİ 05.00'te oynanacak. Arda, turnuvada 'El Clasico' fırsatı da yakalayacak. Eflatun-beyazlılar, 30 Temmuz Pazar günü de 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Rekortmenlerden 7 madalya birden
ABDI İbrahim'in ana sponsorluğunu üstlendiği rekortmen milli yüzücüler Merve Tuncel ve Emre Sakcı Türkiye'nin bir kez daha göğsünü kabarttı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel 1500 serbestte üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olurken 800 metre serbestte yine altın madalyaya uzandı. 400 metrede ise gümüş madalya kazandı. Sakcı, Slovenya'daki 47'nci International Swimming Championships'te 50 metre kurbağalama, serbest ve 100 metre kurbağalamada birincilik, 100 metre serbestte ikinciliğe ulaştı. Böylece rekortmen yüzücüler toplamda 7 madalya kazanmış oldu

Piatek Başakşehir'de
BAŞAKŞEHIR, flaş bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Alman ekibi Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvetle üç yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Salernitana'da kiralık oynayan tecrübeli futbolcu, 33 maçta 4 gol, 5 asist kaydetmişti.

50 milyon Euro'ya Bayern'de
FENERBAHÇE'DE kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden 2 sezon önce Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı, 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. Geçen sezon İtalya'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki başarılı stoper, Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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