Hamide Doğangün, Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

İstanbul Bağcılar Belediyesi Para Atletizm Milli Sporcuları, Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ter akıttı. Avrupa Şampiyonu Hamide Doğangün, Tekerlekli Sandalye Koşu Branşı 800 metre yarışında dünya üçüncülüğüne uzanarak, bronz madalya kazandı.

Para Atletizm Milli sporcuları, 08-17 Temmuz tarihleri arasında Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler. Avrupa Şampiyonu Hamide Doğangün, Tekerlekli Sandalye Koşu Branşı 800 metre yarışında dünya üçüncülüğüne uzanarak yine bir başarıya imza attı. Doğangün, bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı elde etti. Diğer milli sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet ise aynı branşta finalde yarışırken, Hamza Doğan da gülle atma branşındaki final yarışında ülkemizi temsil etti.

Özdemir, "başarının temelinde çok çalışmak ve inanmak bulunuyor"

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milli atletlerin daha önce de Rio ve Tokyo Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil ettiklerini hatırlattı. Sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Özdemir, "Atletlerimizin başarılarının temelinde çalışkanlıkları, inançları ve azimleri bulunuyor. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hamide Doğangün'ün 2012'de ülkemize ilk defa Avrupa şampiyonluğu kazandırdığını da belirten Özdemir, "2016 ve 2020 paralimpik oyunlarında da ülkemizi başarıyla temsil eden Hamide, bu dünya şampiyonasında da bronz madalya almak suretiyle bizleri bir kez daha gururlandırdı." dedi.