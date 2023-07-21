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Giriş Tarihi: 21.7.2023 10:51

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yüz akı voleybol! Tarihi yatırımların meyveleri toplanıyor...

Son dakika haberleri: Türkiye’nin yüz akı voleybol! Tarihi yatırımların meyveleri toplanıyor...

Son dakika haberleri: Voleybolda A Milli Takım seviyesindeki 6’ncı madalyasını elde eden Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan yatırımlar ve altyapıya verilen önemin meyvesini topluyor.

Türkiye'nin takım sporlarındaki en başarılı branşı kadın voleybolu, hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde yükselişini sürdürürken son yıllarda yapılan yatırımlar ve altyapıya verilen önemin meyveleri toplanıyor.

Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu. 1992 Balkan Şampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları, 2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 Avrupa Oyunları ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan Sultanlar, bu başarılarına FIVB Milletler Ligi'nde aldığı zaferi ekledi. Türkiye böylelikle kadın voleybolunda dünya şampiyonu olarak A Milli Takım seviyesindeki 6'ncı madalyasını elde ederken tarihinde ilk kez dünyanın zirvesine çıktı.

KULÜPLER SEVİYESİNDE 23 ŞAMPIYONLUK VAR

Türk takımları, kulüpler düzeyinde de Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda 23 kez şampiyonluğa ulaştı. Vakıf- Bank, 12 defayla bu mutluluğu en fazla yaşayan Ay-Yıldızlı ekip oldu. Sarı-siyahlı kulübü; Eczacıbaşı (5), Fenerbahçe (3), Bursa Büyükşehir Belediyesi (2) ve Yeşilyurt (1) da şampiyonluklarıyla takip etti.

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN: TÜRK KADINININ GÜCÜ

Filenin Sultanları ile gerçekten gurur duyduk. Türk halkı, Amerika'da oynanan finalde voleybolcularımızın zaferini geç saatlere kadar izledi. 2002'de futbol da Dünya üçüncüsü olmuştuk. Güreşçilerimiz, tekvandocularımız, boksörlerimiz nice başarılara imza attı. Özellikle okçuluk branşında olimpiyat şampiyonu olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınının gücünü, şampiyon olarak tüm dünyaya gösterdik. Demek ki çalışınca zaferler kazanılıyormuş. Filenin Sultanları'nı bize yaşattıkları, içinde güç ve azim olan bu dev başarıdan dolayı alkışlıyorum. Umarım onların açtığı yoldan Efelerimiz de yürür. Umarım sporun her dalında tüm bireysel ve takım sporlarında büyük başarılara imza atarız. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisi, sevgisi ve desteğinin yanı sıra iktidarı boyunca yapmış olduğu mükemmel tesisler başarılarımızın odak noktasıdır. Çünkü geçmişte Türkiye tesis olarak fakirdi, şu anda mükemmel şekilde zenginleşti. Devletin spora verdiği destek, yeni başarılarımızı körükleyecektir. Tesis zenginliği sayesinde başta futbol olmak üzere her türlü dev organizasyonları yapabilecek güç, kalite ve birikime sahibiz.

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Son dakika haberleri: Türkiye'nin yüz akı voleybol! Tarihi yatırımların meyveleri toplanıyor...
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