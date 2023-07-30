Şahika Ercümen’den Türkiye rekoru

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'ndaTarihe geçen Deniz kızı lakaplı sporcu, aynı zamanda hem kadın hem erkeklerdeki en derin dalışı yaptı. Hedefinin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre olduğunu belirten Ercümen, "Çok zor imkânlarla katılabildim. Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Fakat şu an hedefe kilitlenmiş durumdayım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi.