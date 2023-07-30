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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Şahika Ercümen’den Türkiye rekoru

Şahika Ercümen’den Türkiye rekoru
Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 95 metreye 2 dakika 55 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı. Tarihe geçen Deniz kızı lakaplı sporcu, aynı zamanda hem kadın hem erkeklerdeki en derin dalışı yaptı. Hedefinin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre olduğunu belirten Ercümen, "Çok zor imkânlarla katılabildim. Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Fakat şu an hedefe kilitlenmiş durumdayım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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Şahika Ercümen’den Türkiye rekoru
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