Şahika Ercümen’den Türkiye rekoru

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 95 metreye 2 dakika55 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı. Tarihe geçen Deniz kızı lakaplı sporcu, aynı zamanda hem kadın hem erkeklerdeki en derin dalışı yaptı. Hedefinin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre olduğunu belirten Ercümen, "Çok zor imkânlarla katılabildim. Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Fakat şu an hedefe kilitlenmiş durumdayım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi.