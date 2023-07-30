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Giriş Tarihi: 30.7.2023 22:47

F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

AA
F1 Belçika Grand Prix’sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi, Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 6. cepten başlayan son 2 yılın şampiyonu Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in 22.3 saniye önünde peş peşe 8'inci, bu sezon 10'uncu, kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı. Liderden 32.2 saniye sonra damalı bayrağı gören Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 3. oldu.

Red Bull, aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı olarak kayıtlara geçti. Red Bull takımının galibiyet serisi de 13 yarışa yükseldi.

Puanını 314'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 125 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 149 puanla Fernando Alonso (Aston Martin takımı) izledi.

Şampiyonaya bir ay ara verilecek. Sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Ağustos'ta düzenlenecek. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 189

3. Fernando Alonso (İspanya): 149

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148

5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar

1. Red Bull: 503

2. Mercedes: 247

3. Aston Martin: 196

4. Ferrari: 191

5. McLaren: 103

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