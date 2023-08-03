Haber hattı

35'lik Marcelo'daninsanlık dışı faul!
ARGENTINOS Juniors ile Fluminense arasında oynanan Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında korkunç bir sakatlık yaşandı. Fluminense forması giyen Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile topa hamle yaptı. Ancak rakibindenkurtulmak isteyen 35yaşındaki yıldız, Sanchez'inbacağına basıp kırdı. Durumun ciddiyetini anlayan Marcelo, gözyaşlarına boğulurken kırmızı kartla oyundan atıldı
Mete Gazozlu millileryarı finale yükseldi
ALMANYA'DA devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, adını yarı finale yazdırdı. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Berlin'deki organizasyonda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümerve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Ay-Yıldızlı takım, son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde Hollanda'yı devirerek son 4'e kaldı. Milliler,yarınJaponya ileyarı finaldekarşılaşacak.
Somalili sporcuyakilo soruşturması
ÇIN'DE düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen katılan Nasra Abukar Ali isimli atletin görüntüsü ve performansı gündem oldu. Aşırı kilolarıyla dikkat çeken sporcu, 100 metre koşuyu zorlanarak ve rakiplerinin10 saniye gerisinde sonuncu olarakbitirdi. Atletin, Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu iddia edildi. Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, Nasra Abukar'ın bakanlıkça gönderilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Gvardiolstoperrekorukıracak
LEIPZIG'DE forma giyen Josko Gvardiol, futbol tarihinin en pahalı stoperi olmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin, Hırvat oyuncuyu 90milyon Euro'ya (2 milyar660 milyon TL) bitirmesibekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu, transferinin bu rakamla tamamlanması halinde bonservisiiçin en fazla paraödenen stoper olacak. Rekor, 87 milyon Euro'ya M.United'a giden Maguire'in elinde bulunuyor.