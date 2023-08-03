Haber hattı

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Giriş Tarihi: 3.8.2023

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35'lik Marcelo'dan insanlık dışı faul!
ARGENTINOS Juniors ile Fluminense arasında oynanan Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında korkunç bir sakatlık yaşandı. Fluminense forması giyen Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile topa hamle yaptı. Ancak rakibinden kurtulmak isteyen 35 yaşındaki yıldız, Sanchez'in bacağına basıp kırdı. Durumun ciddiyetini anlayan Marcelo, gözyaşlarına boğulurken kırmızı kartla oyundan atıldı

Mete Gazozlu milliler yarı finale yükseldi
ALMANYA'DA devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, adını yarı finale yazdırdı. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Berlin'deki organizasyonda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Ay-Yıldızlı takım, son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde Hollanda'yı devirerek son 4'e kaldı. Milliler, yarın Japonya ile yarı finalde karşılaşacak.

Somalili sporcuya kilo soruşturması
ÇIN'DE düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen katılan Nasra Abukar Ali isimli atletin görüntüsü ve performansı gündem oldu. Aşırı kilolarıyla dikkat çeken sporcu, 100 metre koşuyu zorlanarak ve rakiplerinin 10 saniye gerisinde sonuncu olarak bitirdi. Atletin, Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu iddia edildi. Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, Nasra Abukar'ın bakanlıkça gönderilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gvardiol stoper rekoru kıracak
LEIPZIG'DE forma giyen Josko Gvardiol, futbol tarihinin en pahalı stoperi olmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin, Hırvat oyuncuyu 90 milyon Euro'ya (2 milyar 660 milyon TL) bitirmesi bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu, transferinin bu rakamla tamamlanması halinde bonservisi için en fazla para ödenen stoper olacak. Rekor, 87 milyon Euro'ya M.United'a giden Maguire'in elinde bulunuyor.

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