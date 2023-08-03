Haber hattı

ARGENTINOS Juniors ile Fluminense arasında oynanan Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında korkunç bir sakatlık yaşandı. Fluminense forması giyen Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile topa hamle yaptı.Durumun ciddiyetini anlayan Marcelo, gözyaşlarına boğulurkenALMANYA'DA devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, adını yarı finale yazdırdı. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Berlin'deki organizasyonda'tan oluşan Ay-Yıldızlı takım, son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde Hollanda'yı devirerek son 4'e kaldı.ÇIN'DE düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen katılan Nasra Abukar Ali isimli atletin görüntüsü ve performansı gündem oldu. Aşırı kilolarıyla dikkat çeken sporcu,Atletin, Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu iddia edildi. Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, Nasra Abukar'ın bakanlıkça gönderilmediğini vebaşlatıldığını söyledi.LEIPZIG'DE forma giyen Josko Gvardiol, futbol tarihinin en pahalı stoperi olmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin, Hırvat oyuncuyu21 yaşındaki futbolcu, transferinin bu rakamla tamamlanması halindeRekor, 87 milyon Euro'ya M.United'a giden Maguire'in elinde bulunuyor.