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Giriş Tarihi: 12.8.2023 01:37 Son Güncelleme: 12.8.2023 01:38

Premier Lig'de Manchester City, sezona Burnley galibiyetiyle başladı

AA
Premier Lig’de Manchester City, sezona Burnley galibiyetiyle başladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi yenerek sezona galibiyetle başladı. Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı. Burnley'de Zaroury 90+4. dakikada kırmızı kartlan oyundan atıldı.

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

HAALAND KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

DE BRUYNE BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Guardiola, Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki hamstring sakatlığının tekrarladığını ve bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.

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Premier Lig'de Manchester City, sezona Burnley galibiyetiyle başladı
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