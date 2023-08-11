Premier Lig’de Manchester City, sezona Burnley galibiyetiyle başladı

Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

DE BRUYNE BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Guardiola, Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki hamstring sakatlığının tekrarladığını ve bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.