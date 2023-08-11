Premier Lig’de Manchester City, sezona Burnley galibiyetiyle başladı

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.
HAALAND KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.
DE BRUYNE BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK
Guardiola, Kevin De Bruyne'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki hamstring sakatlığının tekrarladığını ve bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.