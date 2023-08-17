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Giriş Tarihi: 17.8.2023 14:04

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da parkeye çıkıyor!

AA
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’da parkeye çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını yarın Almanya'da İsveç ile oynayacak.

Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Kadro

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Gruplar

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da parkeye çıkıyor!
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