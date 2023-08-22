Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları, Almanya'da Yunanistan ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:14

Filenin Sultanları, Almanya'da Yunanistan ile karşılaşacak

Filenin Sultanları, Almanya’da Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Kafayı onlara mı takalım?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Büyük kazanç Oosterwolde!
Enerjide 2017’de kurulan altyapı Türkiye’yi gaz ihracatçısı yaptı: Tarihi hamle
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye sert Pile çıkışı: 25 yıldır oyalıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları, Almanya'da Yunanistan ile karşılaşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA