Son dakika haberleri: Dünya şampiyonu Kübra Dağlı SABAH Spor'a konuştu! "Başörtüme takılanlar başarımla sustu"

Türkiye onun adını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla duydu… 27 yaşındaki Redbull sporcusu Kübra Dağlı ile tekvando ile zirveyi gördüğü yolculuğunu, bu yolda yaşadıklarını ve hedeflerini konuştuk.

Neden tekvando?

İlgim ailemden. Amcam tekvando antrenörü, babam boks antrenörü. Amcam aktif olarak antrenör olduğu için benim spor hayatımda çok fazla seçeneğim yoktu 'ya tekvando ya tekvando' olacaktı.

Bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?

Asla aklıma gelmezdi. 11 yaşında karate yaptım, 12 yaşında tekvandoya geçtim. 17 yaşında şu anki antrenörüm Özlem Esin Hakikatli ile tanıştım. Benim hayatımı değiştirdi.

Karateden tekvandoya neden geçtin?

Karate yumruklarla yapılan bir spor, sert tekme atmak yasak… Tekvando ise öyle değil, vurdun mu rakibini yıkman gerekiyor. Tekvando karateye göre daha sert. Bir gün karatede rakibime çok sert vurdum ve disiplinsiz davrandığım için nakavt oldum. Ceza yedim. Bu benlik bir spor değil dedim ve tekvandoya yöneldim.