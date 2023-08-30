Filenin Efeleri, Fransa’ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Türkiye: Burutay, Samet, Adis, Efe, Mert M., Arslan (Berkay (L), Volkan (L), Bedirhan, Kaan, Emre, Mirza)
Fransa: Clevenot, Le Goff, Brizard, Louati, Chinenyeze, Patry (Grebennikov (L), Carle, Jouffroy)
Setler: 20-25, 28,30 25-27
Süre:1 saat 35 dakika