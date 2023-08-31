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Giriş Tarihi: 31.8.2023 15:38

Kosova Milli Takımı’nın aday kadrosunda Süper Lig’den 8 isim yer aldı!

İHA
Kosova Milli Takımı’nın aday kadrosunda Süper Lig’den 8 isim yer aldı!

Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Süper Lig’den 7 takımda forma giyen 8 futbolcu yer aldı.

Kosova Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı İsviçre ve Romanya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kadroda Süper Lig takımları Alanyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbulspor ve Antalyaspor'dan toplam 8 futbolcu yer aldı.

Alanyaspor, Kosova Milli Takımı'na 2 futbolcu göndererek ön plana çıktı.

Teknik Direktör Primoz Gliha'nın Süper Lig'den aday kadroya dahil ettiği futbolcular şu şekilde:

Visar Bekaj (Hatayspor)
Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)
Ibrahim Dresevic (Fatih Karagümrük)
Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)
Zymer Bytyqi (Antalyaspor)
Milot Rashica (Beşiktaş)
Florian Loshaj (İstanbulspor)

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Kosova Milli Takımı’nın aday kadrosunda Süper Lig’den 8 isim yer aldı!
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