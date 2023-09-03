Tankut Turnaoğlu: "İçinizdeki triatleti ortaya çıkarıyoruz"

Türkiye'de basketboldan futbola ve alternatif spor dallarına verdiği destekle bilenen P&G'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, bugün koşulacak Oral-B Challenge İstanbul yarışı öncesi SABAH SPOR'a açıklamalarda bulundu.

İşte satır başları:

Oral-B Challenge İstanbul'u bize biraz anlatabilir misiniz. Nasıl bir mücadele olacak?

Oral-B Challenge İstanbul, dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması olma özelliğini taşıyan çok özel bir organizasyon. 2021'den bu yana desteğimizi sürdürüyoruz. İstanbullular'ın beklediği bir yarış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hatta bu yıl uluslararası bir statü kazandı. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce triatletin katıldığı bu organizasyonda sporcular; Kanlıca-Küçüksu arasında 2.3 kilometre yüzüyor ve ardından KüçüksuÇubuklu arasında 10 kilometre koşuyor. Ayrıca 40 kilometre bisiklet yarışı var. Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılıyor.

Oral-B açısından baktığımızda markanız ve bu spor arasında nasıl bir benzerlik var?

Procter&Gamble olarak, kurumsal vatandaşlık vizyonumuz çerçevesinde topluma katkı sağlamayı da iş yapma biçimimizin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Tüm dünyada topluma katkı programlarımızı öncelikle sağlık ve hijyen alanında kurguluyoruz. Spor da bunun önemli bir parçası. Bu kapsamda, gençlerimizi spor yapmaya özendiriyor, sporun sadece bedensel değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel gelişimi de desteklediğine inanıyoruz. Bu kapsamda hem kurumsal hem de markalarımızla çift koldan spora destek veriyoruz.

Peki bu desteğin temel sebebi ne?

Bildiğiniz gibi; yüzme, koşu ve bisiklet olmak üzere üç dalda yapılan triatlon da dayanıklılık gerektiren bir spor dalı. Triatlon üç temel spor dalını birleştiren, sporun gerçek ruhunu temsil eden bir branş. Performansın altında güçlü ve sağlıklı bir vücut yatıyor. Bu özellikleriyle triatlon, Oral-B'nin felsefesine çok uygun. Çünkü biz insanlara güçlü bir performansın temelinde yer alan sağlık ve öz güveni sunuyoruz. Ağız sağlığına hizmet ediyoruz ve dişlerin sağlıklı olması sağlıklı bir vücudun temelidir. Dolayısıyla Oral-B sağlıklı bir vücuda katkıda bulunuyor. Kullanana güç ve güven duygusu veriyor. Bir bakıma içinizdeki triatleti ortaya çıkartıyor.

Çok katmanlı bu operasyonun kahramanları kim?

Bir günde iki kıtada yarışmayı mümkün kılan Oral-B Challenge İstanbul, Asya ve Avrupa'nın birleşim noktasında, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı olarak hepimizin hafızalarına kazınan bir organizasyon. Medyanın ilgisi de her sene katlanarak artıyor. Daha fazla insanın bu spordan ve İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı büyük organizasyondan haberdar oluyor. Sadece bu özelliğiyle bile hepimizi heyecanlandırıyor. Farklılaşan bu çok önemli organizasyonun Türkiye'ye ve İstanbul'a kazandırılması nedeni ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Organizasyona ev sahipliği yaptığı için de Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın her detayla bizzat ilgilendi. İstanbul Valiliği ve emniyet güçleri de uygulaması hassasiyet isteyen operasyonun hatasız geçmesini sağladılar.

P&G Türkiye'nin sporu desteklediğini biliyoruz. Bundan bahseder misiniz?

Spora destek olmak bizim için çok önemli. Çünkü sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz. Bu yıl Türkyie'de oluşumuzun 36. yılı olduğu için 36 olimpik sporcu ve onların annelerine destek oluyoruz. İmza attığımız çalışmalarla daha önce belki de hiç bilinmeyen sporlar, bünyemizdeki markalarla bütünleşerek kitlelere ulaştı. Head&Shoulders ile A Milli Basketbol Takımımızın öz güven sponsoruyuz. Old Spice'la Anadolu Efes'e desteğimizi açıklamıştık. Gillette dünyada sadece 2 tane mili takımın sponsorluğunu üstlenirken bunlardan biri de Erkek Milli Futbol Takımımız. Ariel ile A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sponsoruyuz. Orkid markamız 20 yıldır Kadın Voleybol Takımıza destek oluyor. Gillette Venus ve Braun markalarımızla da Türkiye Golf Federasyonu'nun sponsoruyuz. Türkiye'deki ilk start-up'ımız BanaBak da Türkiye e-milli Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlendik.