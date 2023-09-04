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Giriş Tarihi: 5.9.2023 01:13 Son Güncelleme: 5.9.2023 01:15

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e mağlup oldu

DHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz’e mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz’e 3-2 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde milli takım, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.

SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Marko Van Zanten (Hollanda) – Kenneth Aro (Finlandiya
TÜRKİYE: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)
PORTEKİZ: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin ( Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)
SETLER: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15
SÜRE: 2 saat 14 dakika

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e mağlup oldu
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