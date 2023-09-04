Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:48 Son Güncelleme: 4.9.2023 12:33

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul’a geldi

Dün akşam tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa Voleybol Şampiyonu olan Filenin Sultanları bugün İstanbul'a indi. Kaptan Eda Erdem ilk açıklamasında "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok iyi bir ekibiz. Çok yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Ülkemizin bizi desteklediğini görmem çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Havalimanında açıklama yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu bize diyorum. Almadığımız tek bir kupa kaldı o da olimpiyat. İnşallah bu takım onu da alacak. Bizlere ekran başında, sokaklarda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Organizasyonun düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi

EDA ERDEM: "ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Eda Erdem: Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok iyi bir ekibiz. Çok yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Ülkemizin bizi desteklediğini görmem çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Melissa Vargas: "Çok mutlu hissediyorum. Taraftarlara her şey için çok teşekkür ediyorum..."

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.



NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Beyin kitle siyaseti
Otocuların dev buluşması
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Livakovic, İrfan Can’ı kesemez!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA