Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul’a geldi

EDA ERDEM: "ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"



Eda Erdem: Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok iyi bir ekibiz. Çok yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Ülkemizin bizi desteklediğini görmem çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Melissa Vargas: "Çok mutlu hissediyorum. Taraftarlara her şey için çok teşekkür ediyorum..."