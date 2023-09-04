2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.
Havalimanında açıklama yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu bize diyorum. Almadığımız tek bir kupa kaldı o da olimpiyat. İnşallah bu takım onu da alacak. Bizlere ekran başında, sokaklarda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Organizasyonun düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
EDA ERDEM: "ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"
Eda Erdem: Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok iyi bir ekibiz. Çok yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Ülkemizin bizi desteklediğini görmem çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Melissa Vargas: "Çok mutlu hissediyorum. Taraftarlara her şey için çok teşekkür ediyorum..."
FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.