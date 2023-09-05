Son dakika haberleri: Küba’da doğdu, Malatyalı oldu! İşte Melissa Vargas’ın müthiş hikayesi...

Tam adı Melissa Teresa Vargas Abreu olan yıldız sporcunun hayat hikâyesi de tam anlamında bir film tadında. 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde doğan ve 8 yaşında okulda voleybola başlayan Vargas, 12 yaşına geldiğinde milli takımın alt yaş kategorilerinde parkeye çıkmaya başladı. Başarısı ile küçük yaşta adından söz ettiren Vargas için Küba rejimi sadece eski destekçileri Polonya, Çekya ve Rusya kulüpleri ile görüşmesine izin verdi. 2016'da Çek ekibi Agel Prostejov'e transfer olan sporcunun hayatı da burada yaşadığı bir sakatlıkla değişti.

BAŞKANIN MEMLEKETİNİ SEÇTİ!

Tedavi için ülkesine dönen oyuncuyu ailesi özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi ancak Küba Hükümeti bunu kabul etmedi ve yaşanan tartışma sonrasında "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" maddesi ile 4 sene milli takımdan men etti. İsviçre kulübü Volero Zürih'e sığınmacı statüsü ile transfer olan Vargas, F.Bahçe'ye gelmesiyile birlikte Türkiye'nin gündemine girdi. F.Bahçe Başantrenörü Zoran Terzic'in kendi milli takımına (Sırbistan) oyuncuyu kazandırmaya çalışması sonrasında 2020'de Türkiye devreye girdi ve milli takımımızın formasını giyeceği süreç başladı. Türk vatandaşlığına alınan sporcu, Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Malatyalı olması sebebiyle "Ben de artık Malatyalıyım" sözleri ile herkesin sevgilisi oldu.

KİMLİĞİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Küba asıllı sporcunun Türk Milli Takımı için oynaması adına herkes büyük fedakârlıkta bulunmuştu. Sırbistan tarafından hemen vatandaşlığa alınan ancak Küba'dan henüz izin çıkmadığı için milli formayı giyemeyen sporcu için Türkiye hemen devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın büyük çabası ile Türk vatandaşlığına alınan Vargas'a kimliğini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Nisan 2021'de verdi.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ

Küba'da okul takımında başlayan kariyerine Çekya ve İsviçre sonrasında Türkiye ile devam eden, bir dönem de Çin'de oynayan Vargas, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı ile turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.