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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:36

Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk sonrası SABAH Spor'a konuştu! Yeni hedefi açıkladı...

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk sonrası SABAH Spor’a konuştu! Yeni hedefi açıkladı...

Son dakika haberleri: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarının anahtarını SABAH Spor’a açıkladı: "En önemli konu, sürdürülebilir olmak. Hedefimiz olimpiyatta kürsüye çıkmak. Gittim, benim işim bitti. Yok öyle bir dünya. Gideceksin ve zirvede olacaksın!" "Sistemli, planlı, programlı çalışma, samimi olmak, işini sevmek… Şampiyonluk böyle geldi."

Kadın Voleybol Milli Takımımız tarihi bir başarıya imzasını atıp Avrupa şampiyonluğu madalyasını da koleksiyonuna eklerken başarının mimarlarından biri de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu.

2016'dan bu yana federasyon başkanlığı yapan Üstündağ, altyapı ve tesis yapılanması, sporcuların okullu olması ile ilgili çok sayıda projeye de imzasını atarak şampiyonluğun yolunu hazırladı.

İşte Üstündağ'ın SABAH Spor'a altın madalya süreci ile ilgili söyledikleri:

En önemli konu sürdürülebilir olmak. Olimpiyata gitmek mi olimpiyattan madalya almak mı? Gittim, benim işim bitti. Yok öyle bir dünya. Gideceksin ve kürsüde yer alacaksın. Zirvede olacaksın.

Ben hep şampiyon olacağım diye bir dünya yok. Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de 2019'da kaybettiğimizde gözyaşı sel olmuştu. Altın madalya elimizden adeta kayıp gitmişti. Bu kez sevinç gözyaşları döktük.

Durmak yok, şimdi de hem kadınlarda hem erkeklerde Japonya'da hemen olimpiyat elemesi var. Şimdiki hayalimiz de olimpiyatta kürsü.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK!"

Başarının anahtarı sistemli, planlı, programlı çalışma, samimi olmak, işini sevmek… Şampiyonluk böyle geldi. Voleybol Lisesi projesi belki de dünyada örneği olmayan bir proje.

6-12 yaş grubunda Türkiye'nin 33 ilinde altyapı çalışması yaptık, pandemi araya girmese 81 ilde olacaktı.

6-12 yaş grubunda çocukları voleybolla buluşturuyoruz. Oradan liseye oyuncu seçiyoruz. Altyapılara oyuncu seçiyoruz.

Baktığımızda bugün dünyada kadınlarda birsiniz, altyapı gümbür gümbür inanılmaz geliyor.

"HAKEM BİLE YETİŞTİRİYORUZ"

Ayrıca Voleybol Lisesi'nde sporcunun yanı sıra hakem de yetiştiriyoruz. Lisenin ikinci sınıfında hakem dersi koyduk. 28 tane hakem mezun ettik.

"TIKANIKLIK VARDI, RİSK ALDIM"

Hayatta risk almak zorundasınız (Guidetti yerine Santarelli kararı için). Burada tıkanıklığı, aksaklığı gördüğünüz yerde bu riski almak zorundasınız çünkü siz lidersiniz, başkansınız.

Koç bizde başarısız oldu da biz yollarımızı ayırmadık, bazı aksaklıklar ve tıkanıklıklar gördüğümüz için değişime gitmeyi düşündük. Bugün geldiğimiz bu başarıda haklı tarafta yer alıyoruz.

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Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk sonrası SABAH Spor'a konuştu! Yeni hedefi açıkladı...
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