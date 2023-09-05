Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk sonrası SABAH Spor’a konuştu! Yeni hedefi açıkladı...

Kadın Voleybol Milli Takımımız tarihi bir başarıya imzasını atıp Avrupa şampiyonluğu madalyasını da koleksiyonuna eklerken başarının mimarlarından biri de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu.

2016'dan bu yana federasyon başkanlığı yapan Üstündağ, altyapı ve tesis yapılanması, sporcuların okullu olması ile ilgili çok sayıda projeye de imzasını atarak şampiyonluğun yolunu hazırladı.

İşte Üstündağ'ın SABAH Spor'a altın madalya süreci ile ilgili söyledikleri:

En önemli konu sürdürülebilir olmak. Olimpiyata gitmek mi olimpiyattan madalya almak mı? Gittim, benim işim bitti. Yok öyle bir dünya. Gideceksin ve kürsüde yer alacaksın. Zirvede olacaksın.

Ben hep şampiyon olacağım diye bir dünya yok. Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de 2019'da kaybettiğimizde gözyaşı sel olmuştu. Altın madalya elimizden adeta kayıp gitmişti. Bu kez sevinç gözyaşları döktük.

Durmak yok, şimdi de hem kadınlarda hem erkeklerde Japonya'da hemen olimpiyat elemesi var. Şimdiki hayalimiz de olimpiyatta kürsü.