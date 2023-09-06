Çılgın parti!

İstanbul'un önceki gece çok ağır misafirleri vardı. 2023'e damga vuran son Avrupa Şampiyonu, 'Evrenin bir numarası kızlarını" Galataport'ta gerçekleşen zafer kutlamasında, binlerce vatandaş bağrına bastı. Aileleriyle gelen küçük voleybolseverlerin meraklı bakışları ise Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunun kanıtıydı. Hazırlıklar saatler önce başlamıştı. Voleybolseverler, Saat Kulesi'ndeki meydana girmek, o coşkuya tanık olmak için yüzlerce metre kuyruk oluşturmuştu. Meydan hıncahınç dolmuştu ve binlerce kişi şarkılar söylüyordu. Merakla birlikte coşku giderek artıyordu. Ve artık şampiyon kızlarımızın sahneye çıkmasının zamanı geldiğinde ilginç bir hareketlilik yaşandı. Akülü bir arabayla önce FIVB Milletler Ligi Kupası, sonra da Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupa geldi. Futbolda görmeye alışık olduğumuz kutlamalara benzer bir şekilde önce teknik ekip, sonra da sporcular tek tek anons edilerek davet edildi.



MALATYA BULUNMAZ EŞİN!



Sıra sporculara geldiğinde tezahüratlar yükseldi. Kızlarımız kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çağrıldıklarında, kalabalık da çığlıklarla sevince ortak oldu. Turnuvanın MVP'si seçilen gözbebeğimiz Vargas, anons edildiğinde coşku tavan yaptı. Kendine özgü dansıyla sahneye çıkarken tüm takım da ona alkışlarla katıldı. Şampiyonluğun mimarlarından başantrenör Daniele Santarelli'nin heyecanı gözlerinden okunuyordu. İsmi anons edilen son kişi Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ idi. Sahneye "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle çıktı. Üstündağ, Vargas'ı da yanına alıp oynarken bir anda sahnede tüm oyuncular ve Santarelli, gelenek haline gelen Erik Dalı parçasıyla şampiyonluğu kutladı.



HER YERDE ZİRVEDELER



Avrupa Şampiyonu olarak destan yazan Filenin Sultanları'nın büyük başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya analiz şirketinin yaptığı ölçümlemelere göre, 15 Ağustos-3 Eylül arasındaki turnuvada Filenin Sultanları, sosyal medyada 1 milyonun üzerinde konuşuldu. Sosyal medya analiz şirketi Teleskop APP'in verilerinde, şampiyona boyunca milliler ile ilgili dijital platformlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin özgün içerik üretildi. Twitter'da (X) 1 milyon 327 bin 247, Instagram'da 16 bin 568, video platformlarında 11 bin 204 özgün içerik oluşurken, online haber platformlarında ise 50 binin üzerinde haberle Filenin Sultanları, Türkiye'nin gündeminde yer aldı.



'VARGAS BİZİMLE OYNAMAKTAN GURUR DUYUYOR'



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, KFC Türkiye ile Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde Milli Takım'ın yıldızı Melissa Vargas hakkında, "Vargas, içimizden biri. Türkiye'ye ilk geldiği kulüpte, ülkemizde voleybol oynama imkânı sağlanmıştı. Daha sonra milli takımda oynama teklifini götürdük. Milli takım forması giymekten gurur duyacağını söyleyerek, 'Bu ülkede ekmek yiyorum, seve seve vatandaşı olurum' dedi" ifadelerini kullandı.



HEDEF ŞİMDİ OLİMPİYATLAR



Filenin Sultanları rotasını Olimpiyat Oyunları elemelerine kırdı. Organizasyon öncesi Japonya'da kamp yapacak Ay-Yıldızlılar, grubundaki ilk maçını 16 Eylül'de Porto Riko ile oynayacak. Milliler, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.



VARGAS 1 NUMARA



Finalde 41 sayıyla şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, sosyal medyanın da yıldızı oldu. Vargas, şampiyona boyunca 307 bin özgün içerikle CEV 2023'ün en çok konuşulan ismiydi. Onu 293 bin içerikle Ebrar Karakurt, 80 bin içerikle Gizem Örge takip etti.



AÇIK ARA FARKLA LİDERİZ



Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası puanını 358.49'a çıkararak dünya sıralamasında zirveye oturan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak farkı daha da açtı. Son turnuvada 18.43 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, puanını 384.08'e yükseltti.