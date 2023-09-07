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Giriş Tarihi: 7.9.2023 13:17

Son dakika haberleri: Novak Djokovic'in Hande Baladın beğenisine sırplardan tepki!

Son dakika haberleri: Novak Djokovic’in Hande Baladın beğenisine sırplardan tepki!

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ülkesini yenerek kupayı kazanmasının ardından yaptığı beğeni sosyal medyayı karıştırdı. Hande Baladın'ın paylaşımını beğenen Djokovic'e Sırp kullanıcılar tepki gösterdi.

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarı kazandı. Bu maçın ardından dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in yaptığı hareket sosyal medyayı ikiye böldü.

Avrupa'nın en büyüğü olan Filenin Sultanları, şahsi sosyal medya hesaplarından bu zafere dair paylaşımlar yaptı.

Hande Baladın, Instagram hesabından, "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz." sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.

Baladın ile birlikte Simge Aköz'ü sosyal medyadan takip eden Novak Djokovic, bu paylaşımı beğendi. Djokovic'in bu beğenisi Türk ve Sırp vatandaşlarının da dikkatini çekti.

Sırp taraftarlar yıldız sporcuya tepki gösterirken Djokovic daha sonra beğenisini geri çekti.

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Son dakika haberleri: Novak Djokovic'in Hande Baladın beğenisine sırplardan tepki!
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