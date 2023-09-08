Filenin Sultanları ilk kez başarmadı! Dünya şampiyonu olan efsane kadronun oyuncuları konuştu...

Bolu Kız İlköğretmen Okulu, 1952 yılında açıldı ve 1982 yılında kapatıldı. Ancak okulun açık kaldığı 30 yıl boyunca sportif alanda elde ettiği başarılar tarihten silinmedi. 1969 yılından itibaren 5 yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olan BKİÖO Kız Voleybol Takımı, 73-74 sezonunda finalde geriye düştüğü maçta, İsrail'i 3-2 yenerek Türkiye'ye voleyboldaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Bu başarının ardından takımın oyuncuları öğretmenlik görevine başladı.

SEYİRCİ SUSTU

İçlerinden profesyonel spor kariyerine devam eden olmadı. Bugün 66 yaşında olan ve "Yıllar geçti ama o gururun izi silinmedi' diyen takım kaptanı smaçör Necla Bozan o günleri şöyle anlattı:

"Yatılı öğrenci olduğumuz için hep bir aradaydık. Üst üste Türkiye şampiyonlukları kazanmaya başladık. 1973 yılında henüz yıldız takımdayken, genç takımla birlikte Hollanda'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan iki sporcudan biri bendim, diğeri Türkan'dı. O sene ablalarımız Dünya Şampiyonası'nda 9'uncu olmuştu. Biz de o takım içinde tecrübe kazanmıştık. Bir sonraki yıla çok iyi hazırlandık. 1974 yılında, Liselerarası Dünya Şampiyonası'nın adresi İzmir'di. Maçlarımızı seyircimiz önünde oynayacaktık. Ancak işler umduğumuz gibi gitmedi, biz sahaya çıkmadan önce 'Türkiye Türkiye' diye inleyen tribünler bizi görünce suskunlaştı hatta "Bizi bunlar mı temsil edecek?" diye homurtular duyulmaya başlandı.