ABD Açık tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçları oynandı.

Turnuvanın 2021 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Rus Medvedev, 3 saat 19 dakika süren mücadelenin ardından 2022 şampiyonu dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Djokovic ise turnuvada ilk kez yarı finale kalan dünya 47 numarası Ben Shelton'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup etti.

Sırp tenisçi, grand slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline, Medvedev karşısında çıkacak.