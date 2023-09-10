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Giriş Tarihi: 10.9.2023 18:50 Son Güncelleme: 10.9.2023 19:00

671. Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Ali Gürbüz kazandı!

671. Elmalı Yağlı Güreşleri’ni Ali Gürbüz kazandı!

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

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671. Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Ali Gürbüz kazandı!
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